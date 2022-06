El Club Deportivo Guadalajara, más conocido mundialmente por su eterno mote y marca registrada: Chivas, cuenta con una centenaria historia repleta de triunfos y de momentos inolvidables que lo convirtieron en uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, pero trayecto en el que también posee una gran cantidad de transacciones frustradas en el mercado de pases de la Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión te presenta 25 jugadores que sonaron como posibles refuerzos y nunca se concretaron.

El Rebaño Sagrado, otro especial apodo que se ganó el club tapatío en el siglo pasado, es una de las instituciones más tradicionales y prestigiosas en la historia de la Liga MX. Más allá de su rico palmarés, de los centenares de trofeos que exhibe en las vitrinas de su ostentoso museo en el Estadio Akron de la Perla Tapatía, el club de puros mexicanos cuenta con más de 40 millones de seguidores en todo el planeta y ese es su principal activo.

Los 25 jugadores que sonaron como refuerzos y nunca llegaron a Chivas

25 Jonathan González

Jonathan González pasó por Necaxa y Querétaro en 2022 (IMAGO7)

El mediocentro canterano de Monterrey, durante un Live en Instagram que emitió el 11 de abril de 2020, reveló que se negó a fichar con las Chivas en 2013, debido a una norma institucional del Guadalajara que le prohibía asistir a la Selección de Estados Unidos, combinado al que representó en categorías inferiores antes de cambiar de camiseta a México en 2018 y refirió que "no podía jugar con la Selección de Estados Unidos, si mal no recuerdo, por las normas. Nunca había salido del país. Desde chico empezaba a ir con la selección a partidos y campamentos de entrenamiento. Había llevado un proceso muy bueno y nunca había salido del país. Era algo que a mí me representaba". En 2022, se encontraba con Querétaro.

24 Marcel Ruíz

Marcel Ruíz jugó con Tijuana hasta mediados de 2022 al pasar a Toluca (IMAGO7)

El mediocampista de los Diablos Rojos de Toluca también sonó fuerte para enrolarse con las Chivas de Guadalajara, durante el ciclo de Víctor Manuel Vucetich en el redil. Luego que se complicó la llegada de Erick Aguirre, la directiva volteó a Tijuana para intentar el fichaje de Ruíz, sin embargo, sus intenciones una vez más no prosperaron. Para cerrar el trato, Xolos pidió a Fernando Beltrán, por lo que la directiva rojiblanca no accedió a continuar con la negociación. El mediocentro yucateco formó parte de las convocatorias de la selección mexicana de la categoría Sub-23 u Olímpica para Tokio 2021, por lo que compartió con Jesús Angulo, Beltrán, Cristian Calderón y Alexis Vega.

23 Jaime Gómez

Jaime Gómez tras no llegar a Chivas pasó a los Bravos (IMAGO7)

El lateral derecho en 2021 con Tijuana también despertó interés en Chivas, sin embargo, la conversación se estancó debido a que Xolos deseaba intercambiarlo por Fernando Beltrán y la directiva rojiblanca no estuvo de acuerdo. Fue un caso similar al de Marcel Ruiz y ante la negativa del Guadalajara, ya había negociaciones de Jimmy con FC Juárez, club que defiende en la actualidad.

22 Eduardo Aguirre

El Mudo Aguirre ha sido convocado a Selección Mexicana en 2022 (IMAGO7)

El Mudo Aguirre sonó como una opción fuerte para el ataque rojiblanco en 2021. No obstante, Santos Laguna no aceptó el intercambio que ofrecía la directiva de las Chivas tras ofrecer a Cristian Calderón y además pedían una alta cantidad de dinero por el delantero. El convocado a la Selección Mexicana se mantiene con los Guerreros.

21 Jordi Cortizo

Cortizo estuvo muy cerca de llegar a Chivas, pero ahor está en Puebla (IMAGO7)

Jordi Cortizo, un polivalente extremo queretano, pudo llegar a la Chivas de Guadalajara junto a Marcel Ruiz a finales de 2020, para agregar más competencia al ataque rojiblanco, durante el ciclo del entrenador Víctor Manuel Vucetich, pero el Rey Midas prefirió conservar al canterano César Huerta en esa misma posición por la derecha, tras regresar de una exitosa cesión con Mazatlán FC y la negativa entonces de Tijuana de cerrar la negociación por Ruiz y Cortizo, negó esta transferencia. El atacante durante 2002 se encontraba con Puebla.

20 Héctor Moreno

El espigado zaguero que tanto buscó Chivas está ahora en Monterrey (IMAGO7)

El defensor central estuvo durante varios mercados de pases en la agenda de refuerzos de las Chivas de Guadalajara, incluso se dijo que el zaguero estuvo esperado la llamada de la directiva tapatía, pero nunca se dio o no se pusieron de acuerdo. Rayados de Monterrey se adelantó y forma parte de la plantilla regiomontana. Después de 13 temporadas en el futbol europeo y dos más en Asia, firmó con Rayados, con la intención de mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana para Qatar 2022. "He comentado alguna vez que he hablado con gente de Chivas, con José Luis (Higuera) antes y ahora con Mariano Varela (...) ahora mismo no; estoy bien donde estoy, mi familia está bien donde estoy", señaló en entrevista para W Deportes, realizada en noviembre de 2020.

19 César Montes

El Cachorro Montes se mantiene como pilar defensivo en Rayados (IMAGO7)

Un defensa central era una de las prioridades que tenía el entonces técnico José Saturnino Cardozo para reforzar al Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2019, pero terminaron llegando Hiram Mier y Tony Alfaro para cubrir el puesto en el mercado de pases. Antes de cerrar esos acuerdos, el Rebaño Sagrado intentó sin éxito contratar a César Montes y unos meses más tarde, el Cachorro se mostró agradecido con el cuadro tapatío por el interés mostrado. Un interés que se mantuvo durante los siguientes mercados de pases tanto en 2020 como en 2021.

18 Aldo Rocha

Rocha pasó de ser una opción en Chivas a ser capitán de Atlas (IMAGO7)

Aldo Rocha, entonces con Monarcas Morelia y durante esa transición a Mazatlán FC, tuvo una segunda oportunidad de llegar a las Chivas de Guadalajara tras recordar la posibilidad que se abrió en 2018 y se truncó con el fichaje de Jesús Molina. El mediocampista se marchó al Atlas y en menos de dos años, se convirtió en referente y hasta capitán de los renovados rojinegros, que acapararon los títulos de 2021 y 2022.

17 Jurgen Damm

Tigres no permitió la salida de Damm a Chivas y ahora es del América (IMAGO7)

El atacante ha sido seguido varias veces por las Chivas de Guadalajara en el mercado de pases, primero antes de su salida de Tigres UANL, pero los regios prefirieron enviarlo a Estados Unidos y ahora que ya no entra en planes del Atlanta United volvió a ser una alternativa que se manejó en el entorno del Rebaño. Pero su alto salario dificultó el fichaje. El goleador, que ya no está en planes del Atlanta United de la MLS, por lo que a mediados de 2022 llegó al club América.

16 Alfonso González

Ponchito González fue pretendido por Ricardo Peláez en Chivas (IMAGO7)

El mediocampista de Rayados fue una pretensión de las Chivas en el mercado de pases durante los años 2019 y 2020. La primera vez Ponchito González aceptó ir al Rebaño Sagrado, pero Monterrey evitó su salida, para la segunda ocasión, no se logró un acuerdo económico con el futbolista para su traspaso y se frustró nuevamente, por lo que se mantiene con los regiomontanos.

15 Jesús Gallardo

Gallardo se mantiene como fijo en la Selección Mexicana (IMAGO7)

La polifuncionalidad del defensor lo ha convertido en un jugador muy rentable para Rayados, pese a no contar con los reflectores de otros futbolistas. Quizás, el alto precio que le fijó Monterrey pudo ser uno de los principales obstáculos para impedir que Chivas lo haya fichado en los últimos tres mercados de pases de Liga MX, aunque se mantiene en la agenda de la directiva rojiblanca.

14 Juan Pablo Vigón

El actual volante de Tigres UANL fue una pretensión de Chivas en 2020 (IMAGO7)

El volante tapatío, actualmente en Tigres UANL, fue una opción seria para la directiva de las Chivas, quienes en el periodo de pases de invierno de 2018 hicieron un esfuerzo por incorporar al canterano del Atlas a sus filas. Guadalajara tenía la necesidad de reforzar la zona media de la cancha y una de las opciones más claras y cercanas fue Vigón, quien destacó en los rojinegros pese a los magros números y peores resultados de los Zorros. Luego, como parte del plantel de los Pumas de la UNAM a finales de 2020 fue nuevamente opción, en el posible intercambio por Alejandro Mayorga que planearon los universitarios, pero que nunca se dio.

13 Luis Montes

El Chapo es referente del mediocampo en León (IMAGO7)

El Chapito Montes, estelar mediocampista del club León, fue una pieza solicitada por la directiva de las Chivas de Guadalajara para reforzar la zona de volantes, durante aquella fallida negociación por el traspaso del delantero José Juan Macías, quien se quedaría tras la cesión con el club de Guanajuato para la temporada 2019-2020 de la Liga MX. En el mercado veraniego de 2019, Montes era el 10 de los felinos y se esperaba que llegara al Rebaño Sagrado para darle más experiencia a ese dorsal, que ya se adelantaba soltaría Javier Eduardo Chofis López.

12 Erick Aguirre

Aguirre fue pretendido por Chivas desde que estaba en Pachuca (IMAGO7)

El actual lateral de Rayados había sido pretendido por las Chivas, desde que estaba en Pachuca y entonces, Tuzos primero quería a Fernando Beltrán y a Alejandro Mayorga o una fuerte cantidad de billetes verdes, pero la directiva tapatía nunca accedió a soltar de manera definitiva al Nene, por lo que los hidalguenses desestimaron la transacción. Esa no fue la primera ocasión, pero sí la más seria, en la que la entidad rojiblanca mostró interés por el entonces capitán de la Selección Mexicana Sub-23 que ganó la medalla de bronce en Tokio 2021, pues en 2019 también existieron pláticas en torno a su fichaje.

11 Sebastián Córdova

Córdova pudo llegar a Chivas pero pasó a Tigres UANL (IMAGO7)

Lo que parecía sería una bomba en el mercado de pases entre Chivas y América, terminó siendo otra especulación sin un final concreto. Inicialmente se habló que el Rebaño estaba en negociaciones con las Águilas para un intercambio del jugador por Uriel Antuna. Sin embargo, las pláticas se alargaron y al final Córdova se marchó a Tigres, mientras que el Brujo Antuna emigró a Cruz Azul a cambio de Roberto Alvarado.

10 Henry Martin

La Bomba fue pretendida por Chivas en un raro intercambio por JJ Macías en 2022 (IMAGO7)

El delantero del América ha sido pretendido por Chivas desde el mercado de pases previo al Apertura 2019, cuando debieron conformarse con llevar al redil a Oribe Peralta, en una de las más lamentables transacciones realizadas por el Rebaño en su historia y el peor y último movimiento del exdirectivo José Luis Higuera en Guadalajara. Incluso, en mayo de 2019 reportamos en Rebaño Pasión que el mismo Tomás Boy habría contactado al goleador para convencerlo de ir a Chivas, la negativa del América fue contundente y solo concedieron la salida de Peralta, pero La Bomba nunca llegó.

9 Santiago Giménez

Algún posible conflicto con las normas de Chivas evitó el pase de Giménez (IMAGO7)

En diciembre de 2021 se especuló que el Bebote Giménez se encontraba entre las opciones principales del Rebaño Sagrado para reforzar al ataque, sobre todo por su posibilidad de jugar como mexicano y ser parte de la Selección Nacional. Pero no se entablaron pláticas por el atacante, que se mantiene con Cruz Azul y se prefirió a Roberto Alvarado.

8 Jesús Corona

Chuy Corona despertó el interés de Chivas desde la salida de Rodolfo Cota (IMAGO7)

José de Jesús Chuy Corona ha estado en la mira de las Chivas de Guadalajara, desde hace varios años, sin embargo las circunstancias nunca han sido las más favorecedoras para que traslade su experiencia fuera de Cruz Azul, por ello el experimentando guardameta habló del tema dejando claro que tiene un asunto familiar con pasado en la Perla Tapatía, pero eso no es suficiente para cambiar de aires y decidió cumplir su retiro en La Noria.

7 Erick Gutiérrez

Gutiérrez fue pretendido a préstamo en 2020, pero PSV no lo cedió (IMAGO7)

De cara al inicio del Torneo Guard1anes Apertura 2020, el mediocentro ofensivo del PSV Eindhoven confesó que estuvo "a una firma" de volver a la Liga MX y vestirse con la camiseta de Chivas, no obstante, cambió su forma de pensar, debido a que "no podía regresar así". Durante la campaña previa, la suerte no acompañó a Guti, pues una lesión lo mantuvo al margen de toda actividad durante casi todo dicho lapso, por lo que su situación en el club no es la más sólida.

6 Nery Castillo

Nery Castillo volvió a México, pero jugó con León en 2013 (IMAGO7)

Todo se tenía arreglado para que el delantero mexicano Nery Castillo llegara como refuerzo a las filas de las Chivas del Guadalajara, en noviembre de 2008, contemplado por el cuerpo técnico para que jugara en la semifinal de la Copa Sudamericana ante el brasileño Internacional de Porto Alegre y el último partido de la temporada regular del Apertura 2008, pero el pase internacional del atacante nunca llegó, razón por la cual Castillo no se integró en ninguna de las dos competencias. Un préstamo del atacante mexicano, cuyos derechos internacionales son propiedad del Shakhtar Donetsk ucraniano y club que truncó todo para conservarlo, pero solo jugó 4 partidos en la temporada 2008-09.

5 Luis Roberto Alves

Zaguinho se convirtió en una leyenda del América pero pudo ser de Chivas (IMAGO7)

El legendario delantero del club América, Luis Roberto Alves alguna vez fue pretendido por el Club Deportivo Guadalajara en la época cuando llegó Salvador Martínez Garza, a mediados de la década de 1990. Sin embargo, el conjunto de Coapa pidió una cantidad alta por su ariete, así mismo, el mismo Zague confesó en alguna entrevista que no quería pertenecer a Chivas.

4 Cuauhtémoc Blanco

Blanco apareció en un programa de TV con la playera de Chivas (JAM media)

En 1992, antes de debutar con el club América, Ángel La Coca González, le hizo saber al entonces novato Cuauhtémoc Blanco que existía una posibilidad de jugar con las Chivas. En 2021 reconoció en una entrevista que "la persona que me iba a llevar al América, antes de hacerlo me dijo que me contactaría con Chivas, pero no tenía una propuesta. Y la verdad, yo nunca me habría ido a Chivas". El tres veces mundialista con México y gobernador del estado de Morelos resaltó los casos Joel Sánchez, Ramón Ramírez y Oswaldo Sánchez, que pasaron del Guadalajara al América y refirió que "a mí no me gustaría, pero cada quien tiene su forma de pensar. Si tú me pones hoy que me voy a Chivas, pues no, por respeto a la afición del América".

3 Alberto García Aspe

García Aspe fue contemplado, pero llegó fue Borgetti en el ocaso de su carrera (JAM media)

El mediocampista formado en los Pumas de la UNAM llegó a ser contemplado en la agenda rojiblanca para el mercado de pases en dos ocasiones, durante la época de la Promotora Deportiva Guadalajara. La primera fue en 1993 cuando llegó ésta gestión al equipo, la segunda fue en 2001 cuando el exmundialista estaba cerca del retiro y Puebla al final decidió no vender a su jugador más importante en ese entonces.

2 Jorge Campos

Campos fue uno de los fichajes más esperados por Chivas (JAM media)

El Brody, uno de los más legendarios porteros en el fútbol mexicano y que marcó época tanto en Pumas como en Atlante, en alguna ocasión el inolvidable arquero de la selección mexicana manifestó que quiso jugar en Chivas, pero la directiva jamás se acercó a preguntar por sus servicios. Campos confesó en 2020 que estuvo cerca de jugar en uno de los dos equipos más grandes de la Liga MX: el Club Deportivo Guadalajara.

1 Luis Hernández

El Matador estuvo a nada de ser parte de las Chivas pero una decisión cambió todo (JAM media)

El Matador fue uno de los jugadores mexicanos más emblemáticos en la década de 1990 y 2000, no solo por su capacidad como goleador del club Necaxa, América y la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, sino también por su peculiar apariciencia, misma que reveló, le impidió llegar a las Chivas de Guadalajara. Hernández era aficionado al Rebaño en su infancia y adolescencia, pero cuando pudo darse su fichaje, una extraña petición lo cambió todo y el rubio delantero brindó sus mejores años al Necaxa.

