El presidente del Guadalajara decidió aparecerse previo a la práctica del primer equipo antes del duelo contra los Zorros en el Estadio Jalisco.

Chivas está por disputar uno de los partidos más importantes del calendario este fin de semana cuando se enfrente, en la cancha del Estadio Jalisco, al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, duelo que está prohibido perder debido a que se pone en juego el orgullo de toda la ciudad.

El Guadalajara no podría contar con José Castillo, Bryan González ni Miguel Gómez según una fotografía que circuló desde Verde Valle, por lo que Gabriel Milito tendrá algunas dificultades para el armado del plantel, aunque eso no es excusa y Amaury Vergara exigiría el triunfo.

Es por eso que el presidente del chiverío apareció durante la tarde de este viernes en las instalaciones del club previo a la última práctica antes de acudir al hotel de concentración para descansar antes de encarar el Clásico Tapatío frente a los Zorros.

El propio directivo fue el que compartió un video en su cuenta de Instagram en donde aparece saludando a cada uno de los futbolistas cuando saltaban a la cancha a entrenar, por lo que Amaury Vergara confirma que está al tanto de su equipo y que quiere la victoria.

¿Quiénes serían los ausentes de Chivas para el Clásico Tapatío contra Atlas?

Omar Govea – Suspensión

Luis Romo – Lesión

Bryan González – Lesión

José Castillo – Lesión

Miguel Gómez – Lesión

Miguel Tapias – En duda

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.