El exfutbolista y líder del Guadalajara decidió ponerle fin a su carrera y ahora sigue jugando de manera amateur junto a otros exjugadores.

La carrera de los futbolistas no suele ser tan extensa, por lo que al terminar su trayectoria en el balompié profesional algunos buscan la manera de seguir ligados al futbol y con ello, seguir generando ganancias para sus bolsillos, tal y como lo hace actualmente Jesús Molina.

El exmediocampista y que fuera capitán del Guadalajara, reapareció en redes sociales presumiendo que forma parte del Beranami FC, en donde militan varios exjugadores de la Liga MX y donde el exelemento del chiverío juega un papel importante dentro de la institución.

En dicho equipo militan exfutbolistas como André-Pierre Gignac, Lucas Ayala, Jesús Dueñas, Abraham Carreño, entre otros elementos que brillaron en la Liga MX y que ahora se mantienen vigentes en estos partidos de exhibición.

Jesús Molina habría sido estafado

Hace unos días, un creador de contenido llamado Brando Angulo, destapó que un exfutbolista y capitán de las Chivas habría sido engañado por un grupo de delincuentes que le hicieron invertir una fuerte suma de dinero, causándole pérdidas. Aunque no dio nombres, por las pistas que dio, es probable que se trate de Jesús Molina.

¿Cómo fue la estadía de Jesús Molina en Chivas?

El mediocampista llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Clausura 2019, desatando polémica en todo el futbol mexicano por su pasado en el América, institución por la que había expresado mucho cariño; sin embargo, el Linebacker demostró en todo momento su compromiso con el conjunto rojiblanco.

Molina manifestó en muchas ocasiones su deseo de conseguir un título de Liga MX como rojiblanco; sin embargo, estuvo en momentos de reconstrucción de la institución, en donde los malos resultados eran una constante, al punto de que en un duelo contra Lobos BUAP el contención terminó en la banca llorando por la frustración de no poder ganar.

Jesús Molina salió del Guadalajara en diciembre del 2022 tras un año difícil debido a que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, lesión que le impidió jugar en su último año de contrato, por lo que se fue como jugador libre para posteriormente fichar con Pumas para ponerle fin a su carrera en mayo del 2024.