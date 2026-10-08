Televisa aprovechará al máximo la transmisión de Chivas en el Clásico Tapatío de este sábado.

Si hay algo que no se puede negar es que Chivas es uno de los equipos con mayor afición en el futbol mexicano. Entre los seguidores que viven en nuestro país y los que apoyan al Rebaño Sagrado desde el extranjero, especialmente en Estados Unidos, se estima que existen alrededor de 40 millones de rojiblancos que siguen fielmente al Guadalajara, convirtiéndolo en uno de los clubes con mayor alcance en México.

Las televisoras y plataformas de streaming son plenamente conscientes de este fenómeno y por eso Chivas cuenta con uno de los contratos más importantes del futbol mexicano con Amazon Prime Video. Sin embargo, cada vez que el Guadalajara juega como visitante, las cadenas que transmiten sus partidos también encuentran una oportunidad para sacar provecho de la enorme audiencia rojiblanca. En esta ocasión, Televisa habría encontrado una estrategia que va todavía más allá de los espacios publicitarios del Clásico Tapatío.

El periodista especializado en Chivas, Jesús Bernal, analizó esta situación y explicó que Televisa no solamente puede aprovechar la enorme audiencia del Clásico Tapatío para incrementar el valor de sus espacios comerciales. La rivalidad más longeva del futbol mexicano también podría funcionar como un gancho para impulsar la audiencia del partido entre América y Monterrey, que se disputará inmediatamente después.

Y es que el duelo entre Chivas y Atlas terminará prácticamente justo antes de que comience el encuentro entre América y Monterrey. Por ello, además de los aficionados de ambos equipos que seguramente estarán pendientes de su respectivo partido, una parte de quienes comiencen viendo el Clásico Tapatío podría simplemente mantener encendido el televisor para disfrutar también del siguiente encuentro. Una transición prácticamente natural entre dos partidos de enorme interés para la audiencia mexicana.

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De esta manera, queda nuevamente de manifiesto la importancia que tiene el Guadalajara no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella. El peso de Chivas en términos de audiencia y negocio es algo que patrocinadores, televisoras y hasta las propias competiciones buscan aprovechar, una situación que tampoco resulta sorprendente si se toma en cuenta la inversión que realizan para adquirir los derechos y transmitir este tipo de partidos.

¿A qué hora es el Atlas vs Chivas y por qué beneficia el América vs Monterrey?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 10 de octubre a las 7:00 p. m., por lo que, tomando en cuenta la duración habitual de un partido, terminará aproximadamente a las 9:00 p. m. Apenas unos minutos después, a las 9:10 p. m., comenzará el América vs Monterrey, por lo que el horario deja prácticamente la pausa exacta para que los aficionados que estén viendo el Clásico Tapatío puedan quedarse frente al televisor y continuar con el siguiente partido, una situación que podría beneficiar directamente a la audiencia del encuentro de las Águilas.