Este sábado se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío, la rivalidad más longeva de la Liga MX y uno de los partidos que más esperan los aficionados de Jalisco. Chivas y Atlas se enfrentarán en un duelo de enorme importancia para ambos clubes, aunque la rivalidad tiene un significado especial para los rojinegros, que durante buena parte de su historia han vivido bajo la sombra del Rebaño Sagrado, y mientras el Guadalajara también cuenta con el Clásico Nacional, Atlas tiene en este enfrentamiento su única gran rivalidad.

En esta ocasión, además, el Clásico Tapatío apunta a ser uno de los más parejos de los últimos años. Ambos equipos llegan prácticamente empatados tanto en puntos como en victorias durante este Apertura 2026, aunque Chivas continúa apareciendo como el favorito sobre el papel. Eso no ha impedido que algunos futbolistas del conjunto rojinegro levanten la voz y dejen claro que harán todo lo posible para quedarse con una victoria que podría tener un peso importante en la recta final del torneo.

Chivas enfrenta al Atlas en el Estadio Jalisco.

Uno de ellos es Luis Esteves, el portugués que llegó para convertirse en el nuevo número 10 de los Zorros. En entrevista con MedioTiempo, el mediocampista dejó claro que Atlas tendrá que dar su máximo esfuerzo para derrotar a Chivas y reconoció que deberán disputar el encuentro “con el corazón, pero también con la cabeza” si quieren conseguir los tres puntos. De esta manera, Esteves dejó claro que conoce perfectamente la jerarquía que tiene el Guadalajara en este tipo de partidos, ya sabiendo a qué se enfrenta.

“Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos que equilibrar, ¿no?, porque tenemos que jugar con el corazón, pero también con la cabeza. Nosotros que estamos adentro y que podemos ganar, esas personas que están afuera solo pueden creer en nosotros. Entonces, ese es un poder que nosotros tenemos, pero sabemos que tenemos que estar lúcidos y tranquilos porque es un partido de futbol y tenemos que saber ganarlo”, explicó Esteves a MedioTiempo.

El portugués también reconoció que un Clásico Tapatío no se juega como cualquier otro partido, pues hay mucho más en juego que los tres puntos. Por ello, en su primer Clásico Tapatío, Esteves buscará convertirse en uno de los protagonistas del Atlas y hacer daño en la portería de Raúl Rangel, quien podría llegar con cierta presión después de haber sido señalado por su actuación en la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos.

Luis Esteves se rinde ante las Chivas de Gabriel Milito y reconoce su nivel y el de los jugadores

Aunque dejó claro que durante los 90 minutos hará todo lo posible para ayudar al Atlas a derrotar a Chivas, Luis Esteves también dejó la rivalidad de lado al hablar del conjunto rojiblanco. El nuevo 10 de los Zorros reconoció que el Guadalajara es un gran equipo y cuenta con futbolistas de mucha jerarquía, varios de ellos incluso con presencia en la Selección Mexicana. Por ello, el portugués sabe que tendrán un rival complicado este sábado, aunque confía en que Atlas pueda hacer valer su condición de local para quedarse con el Clásico Tapatío.

“Sí, creo que Chivas es un equipo muy bueno, tiene jugadores muy interesantes, jugadores de Selección y creo que es uno de los equipos que mejor juega en esta Liga. Pero nosotros sabemos que también somos buenos y tenemos que jugar.”