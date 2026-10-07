El Guadalajara deberá presentarse de forma distinta debido a una decisión del organismo que rige el futbol mexicano y con una dosis de los Zorros.

La Fecha FIFA por fin ha llegado a su fin y con ello, la pelota volverá a rodar en las canchas de la Liga MX y el duelo más esperado de la jornada 11 del Apertura 2026 es el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, en donde el Rebaño se verá obligado a hacer un ajuste.

De cara a la visita del Guadalajara a la cancha del Estadio Jalisco a los Zorros, la Liga MX ha anunciado oficialmente que el Rebaño Sagrado jugará con su jersey de visitante en blanco con vivos en rojo, mientras que los rojinegros emplearán su tradicional uniforme de local.

La realidad es que el chiverío podría usar su uniforme tradicional de rayas blancas y rojas debido a que no se confunde con la indumentaria del vecino; sin embargo, una “nueva tradición” que se ha adoptado en años recientes ha ocasionado que cuando cada equipo funge como local, pide que el adversario utilice el de visita solo para incomodarlos.

Hay que recordar que históricamente, los Clásicos Tapatíos se disputaban con los dos equipos utilizando sus tradicionales uniformes de locales, pero eso cambió desde el 2021 cuando empezaron a “obligar” al rival a usar un jersey alternativo, tendencia que se mantiene hasta la actualidad.

Chivas no necesitó la rojiblanca para humillar al Atlas en el Clausura 2026

Durante el Clásico Tapatío del Clausura 2026, el Atlas recibió a las Chivas en el Estadio Jalisco, en donde los Zorros obligaron al Rebaño a no usar su jersey rojiblanco, por lo que los tapatíos optaron por su tercera indumentaria que era en azul, camiseta con la que derrotaron a los Zorros gracias a un penalti en los últimos minutos que mandó a guardar Ángel Sepúlveda.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.