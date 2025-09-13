Las Chivas de Guadalajara necesitan levantar cabeza en el Apertura 2025 de la Liga MX y nada mejor que un Clásico Nacional ante América para comenzar a hacerlo. El Rebaño Sagrado ocupa los últimos lugares de la tabla pero aún así, tiene con qué imponerse ante las Águilas, rival al que visitará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En medio de este partido de vital importancia, el Guadalajara anunció un nuevo refuerzo de último momento. Y vuelven a circular rumores de que Chicharito Hernández todavía no se retiraría. Además, José Castillo habló con Chivas TV y Omar Govea finalmente será baja para el Clásico Nacional.

Carlo Soldati refuerza al Tapatío

Guadalajara hizo oficial este viernes la contratación de Carlo Soldati, defensor formado en los Gallos Blancos de Querétaro y de último paso por el Cagliari de Italia, donde militó en el Filial Sub-20. El zaguero de 1,91m se sumará inicialmente al Tapatío en la Liga de Expansión MX, tras superar las pruebas médicas correspondientes.

Chicharito no se retiraría

A la espera de que finalice su contrato con Chivas, donde ha decepcionado en esta segunda etapa, un reporte de Gibrán Araige indica que Chicharito Hernández buscaría un regreso al futbol inglés, así sea en el ascenso, para poder estar más cerca de sus hijos, que viven en Londres.

Clásico Nacional vs. América

Este sábado, a partir de las 21:05hs de la ciudad de México, el Rebaño visitará la Capital para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Nacional. El duelo tendrá lugar por la Jornada 8 del Apertura 2025 y las Chivas de Gabriel Milito recuperarán elementos como Richard Ledezma y José Castillo, aunque finalmente Omar Govea fue dado de baja a último momento.

Convocados de Chivas vs. América