Después de su gran victoria en el Clásico Nacional contra América, el Club Deportivo Guadalajara retomó su actividad en el Apertura 2025 de la Liga MX. Las Chivas recibieron a Tigres UANL en el Estadio Akron, por la Jornada 8, en un encuentro que retrasó su inicio por culpa de una fuerte lluvia y que a fin de cuentas terminó sin goles.

En una primera mitad que favoreció a los Felinos, el Rebaño pareció repetir el plan de juego que empleó ante Tigres, con líneas más juntas en campo propio. En el complemento, con el ingreso de Armando González, los rojiblancos cambiaron su actitud y generaron ocasiones, además de un penal bien contenido por Nahuel Guzmán a Efraín Álvarez.

¡Estadio Mundialista! El Akron impresionó con su rápido drenaje

Las fuertes lluvias en Guadalajara provocaron numerosos charcos de agua en el campo de juego del Estadio Akron, motivo por el cual se debió retrasar unas dos horas el inicio del partido. Sin embargo, el drenaje del inmueble se llevó todos los elogios, pues en media hora el césped pasó de estar inundado a quedar en perfectas condiciones para que el juego se disputara de manera normal.

Gabriel Milito negó llamado de Independiente

En la semana, desde Argentina trascendió que Independiente de Avellaneda se había contactado con el entorno de Gabriel Milito. Sin embargo, en conferencia de prensa el estratega rojiblanco negó estas versiones y ratificó su compromiso con el Guadalajara: “Nadie se comunicó conmigo. Yo estoy muy centrado y contento de estar en Chivas. Tengo dos años por delante, con mucho margen de crecimiento. Me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando y evolucionando, como ocurrió en estos últimos dos partidos”, afirmó.

Hubo abucheos para Gilberto Sepúlveda

En el encuentro que enfrentó a Chivas contra Tigres, la afición rojiblanca hizo notar su descontento para con Gilberto Sepúlveda. El zaguero regresó a la titularidad para que Luis Romo reemplazara a Érick Gutiérrez en la mitad del campo, pero desde el Akron recibieron al Tiba con abucheos por sus irregulares actuaciones en los últimos tiempos.