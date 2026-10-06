Armando González sigue demostrando estar muy al pendiente de Chivas, y así celebró el triunfo ante el América.

Chivas sí tuvo actividad durante la Fecha FIFA que está por terminar, pues el Guadalajara se enfrentó al América el pasado domingo en un partido amistoso que terminó con triunfo rojiblanco por 2-0. El resultado fue especialmente importante para el equipo, ya que permitió recuperar confianza después de la derrota ante Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Sin embargo, los aficionados no fueron los únicos que celebraron la victoria de Chivas sobre su máximo rival. Armando González también demostró su felicidad por el resultado cuando se encontró con el periodista Omar Villa Villa, quien no dejó pasar la oportunidad de preguntarle si había visto que el Guadalajara había conseguido un nuevo triunfo sobre las Águilas, provocando una graciosa reacción por parte de la Hormiga.

Y es que cuando el citado periodista le preguntó si había visto el resultado positivo de Chivas ante el América, la Hormiga no dudó en responder: “Claro que lo vi, así juega papá Milito”, haciendo referencia a la particular paternidad que Gabriel Milito ha construido sobre las Águilas, pues el estratega rojiblanco todavía no conoce la derrota ante el conjunto azulcrema desde su llegada al futbol mexicano.

La reacción de Armando González también recuerda a la entrevista que Omar Villa Villa le realizó en Grecia hace apenas un par de semanas, cuando el delantero dejó claro que, aunque la diferencia horaria no siempre le permite ver los partidos de Chivas en directo, sí procura estar al pendiente de los resultados y ver los resúmenes. En esta ocasión, al tratarse de un partido disputado en un horario mucho más amigable para Europa, todo apunta a que la Hormiga pudo seguir en directo el encuentro ante las Águilas.

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Ahora habrá que ver qué sucede con Armando González en el partido de este martes entre la Selección Mexicana y Chile. La Hormiga todavía no ha podido marcar bajo las órdenes de Rafa Márquez, por lo que será interesante saber si recibe la oportunidad de ser titular y, en caso de hacerlo, si finalmente consigue romper su mala racha con el Tri y comenzar a ganarse un lugar como el principal delantero de la Selección Mexicana.

Armando González pronto volverá a Grecia a seguir ganándose un lugar en el Olympiacos

Por otro lado, cabe recordar que Armando González dejó al Olympiacos durante esta Fecha FIFA en una posición un tanto comprometida, especialmente después de algunas decisiones tomadas por Imanol Alguacil. El estratega español ha dado declaraciones que parecen indicar que todavía no está completamente convencido de la Hormiga, además de darle minutos a Roman Yaremchuk, quien parecía estar borrado del equipo, y permitir el fichaje de Marius Mouandilmadji. Por ello, habrá que esperar el regreso del delantero mexicano a Grecia para saber si consigue recuperar protagonismo y sumar minutos en los próximos partidos con el Olympiacos.