La cantera de Chivas continúa produciendo jugadores de enorme calidad y, después de la salida de Armando González al Olympiacos, hay otro joven que poco a poco se está ganando la admiración de toda la Liga MX. Santiago Sandoval se ha convertido en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano gracias al talento que ha mostrado a pesar de su corta edad, algo que lo está haciendo tocar el cielo en el presente torneo.

En el Apertura 2026, Sandoval se ha convertido en una de las principales soluciones de Gabriel Milito para suplir precisamente la salida de La Hormiga. El propio estratega rojiblanco ha confirmado que Santi puede desempeñarse como delantero, una posición en la que ha conseguido explotar todavía más sus condiciones y que le ha permitido brillar tanto con Chivas como con la Selección Mexicana.

Ahora, el gran nivel mostrado por el canterano del Guadalajara también recibió reconocimiento por parte de la Liga MX: este miércoles se confirmó que Santiago Sandoval fue elegido como el mejor jugador del mes de septiembre, un premio muy significativo si se toma en cuenta que el ganador es definido mediante la votación de los aficionados.

Durante septiembre, Sandoval disputó cuatro partidos con el Rebaño Sagrado, frente a Atlético de San Luis, Pumas, América y Querétaro. En esos encuentros, Chivas consiguió dos victorias, un empate y una derrota, aunque fue su actuación contra los universitarios la que más llamó la atención, ya que el joven delantero consiguió marcar un doblete para convertirse en una de las figuras del encuentro.

El reconocimiento confirma el enorme potencial que tiene el canterano rojiblanco y la atención que ya está generando dentro del futbol mexicano. El crecimiento de Santiago Sandoval comienza a trascender las fronteras de la Liga MX y todo apunta a que sus actuaciones también han despertado interés en el extranjero, algo que parece haber comenzado a materializarse con los primeros acercamientos desde Europa.

Santiago Sandoval estaría en la mira de dos equipos de Italia y Países Bajos

El gran momento de Sandoval no ha pasado desapercibido fuera de México y ya existen reportes que señalan que dos equipos de Europa habrían comenzado a seguir de cerca al atacante de Chivas, uno de Italia y otro de Países Bajos. Por ahora no existen negociaciones formales por el canterano, pero este interés representa una muestra más de que su irrupción en el Apertura 2026 podría abrirle muy pronto las puertas del futbol europeo.