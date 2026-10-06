Chivas está a solo unos días de disputar el Clásico Tapatío, uno de los partidos más esperados del torneo y de esos encuentros que la afición rojiblanca siempre exige ganar. Gabriel Milito ha entendido perfectamente la importancia de este tipo de partidos y, hasta ahora, no ha perdido ninguno de los cinco clásicos oficiales que ha dirigido. Sin embargo, está claro que el Guadalajara deberá mostrar su mejor versión si quiere quedarse con el triunfo este sábado.

Si bien el Guadalajara consiguió vencer 2-0 al América este domingo en el amistoso disputado en Estados Unidos durante la Fecha FIFA, el último resultado oficial de Chivas en la Liga MX fue una derrota frente a Querétaro. El inesperado tropiezo ante los Gallos Blancos dejó en evidencia algunos errores que el equipo ha comenzado a cometer y que deberá corregir cuanto antes si quiere llegar en las mejores condiciones al Clásico Tapatío.

Chivas enfrenta al Atlas en el Estadio Jalisco.

El primero es uno que el propio estratega rojiblanco ha señalado en varias conferencias de prensa: la falta de contundencia. Frente a los Gallos, Chivas tuvo el 74% de la posesión de la pelota y consiguió un dominio prácticamente total del encuentro, acumulando 26 disparos durante los 90 minutos. Sin embargo, apenas cinco de esos remates fueron con dirección a portería, dejando claro que el problema aparece cuando el Guadalajara necesita transformar su dominio en verdadero peligro para el rival.

Por otro lado, el Guadalajara sigue teniendo dificultades para abrir a los equipos que se repliegan en bloque bajo, es decir, aquellos que colocan su línea defensiva muy cerca de su propia portería para reducir los espacios. De los 26 disparos realizados ante Querétaro, ocho fueron bloqueados directamente por la defensa de los Gallos Blancos, una situación que podría repetirse ante un Atlas que ha hecho de su solidez defensiva una de sus principales fortalezas.

Finalmente, ante los Gallos Blancos el Guadalajara tampoco pudo aprovechar otra de sus grandes armas: la pelota parada. Chivas consiguió 13 tiros de esquina a lo largo del encuentro, pero no logró convertir ninguno de ellos en gol. Se trata de una herramienta especialmente importante cuando los rivales se cierran y dejan pocos espacios para atacar, por lo que el conjunto rojiblanco necesitará volver a aprovecharla este sábado en el Estadio Jalisco.

Este podría ser uno de los Clásicos Tapatíos más parejos de los últimos años

Si bien Chivas aparece con un 44% de probabilidades de ganar el Clásico Tapatío del sábado, de acuerdo con el sitio especializado BeSoccer, los números de ambos equipos anticipan un partido especialmente equilibrado. Tanto el Guadalajara como Atlas llegan con cinco victorias en sus primeros 10 partidos del torneo; la diferencia está en que Chivas suma además tres empates y dos derrotas, mientras que los Zorros tienen tres derrotas. Precisamente por ello, Atlas se encuentra algunos lugares por debajo en la tabla general, aunque los resultados muestran que existe una distancia mucho menor entre ambos equipos de la que podría sugerir la clasificación.