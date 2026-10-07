El Clásico Tapatío será dirigido por Marco Antonio Ortiz Nava, en donde el balance es ligeramente favorable para el Guadalajara cuando imparte justicia.

La Liga MX está por reanudar sus actividades en el Apertura 2026, en donde el duelo más atractivo de la jornada 11 será el choque entre Chivas y Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, compromiso que será dirigido por el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava.

Durante la tarde de este miércoles, la Comisión de Árbitros, anunció las designaciones para la jornada del próximo fin de semana, en donde se confirmó que el Gato será el elegido para impartir justicia en dicho duelo de alto calibre en donde suelen desbordarse las pasiones entre los dos clubes de la Perla de Occidente.

Es por eso que en Rebaño Pasión nos dimos a la tarea de analizar cómo le ha ido al Guadalajara en los más recientes 10 partidos en los que este silbante les ha pitado, en donde se destapó que Ortiz Nava dirigirá el Clásico Tapatío por tercer torneo consecutivo.

De los últimos 10 compromisos que el Gato ha dirigido partidos del chiverío el balance es de cinco triunfos para el Rebaño, un empate y cuatro descalabros, en donde en la mayoría surge algún aspecto polémico como alguna expulsión o penalti.

Gato Ortiz no dirige un partido de Chivas desde la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Tigres (IMAGO 7)

Gato Ortiz dirigirá su quinto Clásico Tapatío en cuatro años

De los cuatro duelos entre Chivas y Atlas que ha dirigido arco Antonio Ortiz desde el 2023, el balance le favorece al Guadalajara, ya que el Rebaño registra tres triunfos y solamente un descalabro contra los Zorros, en donde el Gato impartirá justicia en tres Clásicos Tapatíos consecutivos, ya que lo hará en este Apertura 2026, pero también lo hizo en el Clausura 2026 con triunfo 1-2 de los rojiblancos y en el Apertura 2025 con victoria de 4-1 del chiverío.

Últimos 10 antecedentes del Gato Ortiz pitando un partido de Chivas en Liga MX

TORNEO INSTANCIA RESULTADO ¿POLÉMICA? Clausura 2026 Cuartos de Final Chivas 2-0 Tigres 1 expulsado Clausura 2026 Fase regular Atlas 1-2 Chivas 2 penaltis Clausura 2026 Fase regular Chivas 2-0 Pachuca No Apertura 2025 Fase regular Chivas 4-1 Atlas No Apertura 2025 Fase regular Chivas 0-3 Toluca 2 expulsados Apertura 2025 Fase regular Chivas 1-2 FC Juárez 1 penalti Apertura 2024 Fase regular Chivas 0-0 Pumas No Clausura 2024 Fase regular Atlas 0-1 Chivas No Clausura 2023 Cuartos de Final Atlas 1-0 Chivas 1 penalti Clausura 2023 Fase regular Chivas 2-4 América 1 expulsión

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.