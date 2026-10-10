El Rebaño y los Zorros se reencuentran en la cancha del Estadio Jalisco por el orgullo de Jalisco y un posible liderato.

Chivas y Atlas se reportan listos para protagonizar otro episodio del Clásico Tapatío, la rivalidad más añeja de todo el futbol mexicano, en donde el Rebaño está obligado a sacudirse los malos resultados recientes en el Apertura 2026 y catapultarse en la tabla de posiciones del Apertura 2026.

Para desgracia del entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, no podrá echar mano de varios elementos que se encontrarían descartados por lesiones y se tratarían de José Castillo, Bryan González y Miguel Gómez. Además, de Luis Romo quien se lastimó en la Fecha FIFA con México.

Por si fuera poco, se suma la ausencia del mediocampista Omar Govea, quien perdió la cabeza en el duelo con Querétaro y se hizo expulsar en la recta final del partido, por lo que deberá cumplir con un partido de suspensión.

Sin embargo, en el chiverío no hay lugar para pretextos, por lo que el timonel deberá hacer ajustes para poder sorprender a los Zorros y seguir demostrando ese estilo de juego poderoso que domina el Rebaño para mantener el orgullo intacto.

¿Hora y opciones para ver el Chivas vs. Atlas del Apertura 2026?

El partido entre el Guadalajara y el Atlas se disputará este sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, partido que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, en donde las opciones para verlo EN VIVO y GRATIS será por Canal 5 o Layvtime.

Posible alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Rey

Diego Campillo

Hugo Camberos

Fernando González

Kevin Castañeda

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Posible alineación de Atlas