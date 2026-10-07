El entrenador del Guadalajara ya expresó su sentir por reencontrarse con su compatriota y el aspecto en el que deberá poner atención antes del choque contra los Zorros.

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas no solamente marcará el duelo de mayor rivalidad histórica en el futbol mexicano, sino que también tendrá el reencuentro de dos figuras mundialistas de Argentina desde los banquillos con el choque entre Gabriel Milito y Hernán Crespo.

El Guadalajara y los Zorros han optado por darles sus respectivos proyectos a timoneles sudamericanos con la consigna de obtener protagonismo en el futbol mexicano, en donde ambos estrategas estarían registrando buenos dividendos en sus respectivos clubes.

Es por eso que Gabriel Milito admitió que le dará gusto reencontrarse con Crespo por todo lo que compartieron como futbolistas, en donde dejó en claro que está consciente de que su compatriota también apuesta por el futbol ofensivo y deberá poner atención en ello.

“Es lindo encontrarte con gente con la que compartiste momentos. Compartimos Copa América, Eliminatorias, Mundial con Hernán. Ya nos hemos enfrentado en Argentina, él dirigiendo a Banfield y en mi caso a Estudiantes de la Plata en una serie.

“Tengo claro que es un gran entrenador, que también es un entrenador que le gusta mucho el ataque. Atlas se ha reforzado con futbolistas muy buenos. Ya cuando llegue ese momento veremos qué es lo que sucede, pero sí va a ser un placer volver a ver a Hernán y enfrentarnos”, declaró el timonel del Rebaño en conferencia de prensa.

Así van Chivas y Atlas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

Chivas, con jugadores diezmados para el Clásico Tapatío

La Fecha FIFA trajo consigo cuatro partidos para la Selección Mexicana, en donde varios futbolistas del Guadalajara tuvieron actividad recurrente con el Tricolor, en donde destacó Roberto Alvarado, quien jugó en los cuatro compromisos, siendo el futbolista con mayor desgaste de todos los que acudieron al llamado de Rafael Márquez, por lo que Gabriel Milito deberá analizar si puede echar mano del Piojo como titular o como suplente.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.