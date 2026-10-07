Chivas tiene la mente puesta en el Clásico Tapatío de este sábado, pero en el Guadalajara también están atentos a la actividad que tuvieron sus futbolistas durante la Fecha FIFA. Los minutos que recibieron con la Selección Mexicana podrían ser determinantes para las decisiones que tome Gabriel Milito de cara al partido contra Atlas, especialmente considerando el desgaste que pudieron acumular algunos de ellos.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval entraron de cambio en el México vs Chile, Roberto Alvarado fue titular

De los jugadores actuales de Chivas convocados por México, Roberto Alvarado fue el único que Rafa Márquez decidió mandar como titular ante Chile, aunque el Piojo solamente disputó 64 minutos antes de ser sustituido. Por otro lado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval ingresaron al terreno de juego al minuto 71 en un intento por cambiar el rumbo del partido, aunque finalmente el Tri no consiguió darle la vuelta al marcador. A pesar de ello, ambos canteranos continúan sumando minutos en este nuevo ciclo mundialista, algo que podría permitirles regresar al Guadalajara con mayor confianza y motivación.

Brian Gutiérrez podría regresar a la MLS por culpa de una situación de inseguridad

El futuro de Brian Gutiérrez en Chivas también vuelve a estar rodeado de incertidumbre. De acuerdo con información del comunicador Jesús Hernández, el futbolista habría vivido una situación relacionada con la inseguridad que involucró a una persona cercana que lo acompañaba durante su estancia en México. Según esta versión, dicha persona habría regresado a Estados Unidos después de lo ocurrido, una situación que habría dejado al mediocampista con la intención de volver al país vecino. El propio Hernández aclaró que se trata de un rumor, pero señaló que Brian Gutiérrez podría salir del Guadalajara si recibe una oferta de algún equipo de la MLS que le permita continuar su carrera en Estados Unidos y alejarse de esta situación.

Brian Gutiérrez recibe críticas en redes sociales.

Jorge Campos explota por las críticas a Raúl Rangel por errores en Selección Mexicana

Los errores de Raúl Rangel durante sus recientes partidos con la Selección Mexicana también generaron críticas, pero Jorge Campos salió en defensa del arquero de Chivas. El histórico guardameta destacó que el Tala es un portero especial por su capacidad para jugar adelantado, salir por los centros y actuar detrás de la línea defensiva, por lo que consideró que las equivocaciones recientes son más una cuestión de confianza que una señal de falta de calidad. Campos recordó además el gran desempeño que Rangel tuvo en el Mundial y pidió no olvidar que fue clave con grandes atajadas y que se convirtió en el único portero mexicano que mantuvo su arco en cero durante una Copa del Mundo. Por ello, consideró injustos los silbidos que recibió después de sus errores ante Chile.

Armando González reacciona a la victoria de Chivas ante el América diciendo que es “Papá Milito”

Armando González también fue protagonista fuera de la cancha después de que Chivas venciera al América por 2-0 durante la Fecha FIFA. La Hormiga se encontró con Omar Villa Villa, quien le preguntó si había visto el resultado del Guadalajara, y el delantero mexicano respondió entre risas: “Claro que lo vi, así juega papá Milito”, frase que hace referencia a la paternidad que el técnico rojiblanco ha conseguido sobre las Águilas, pues Gabriel Milito todavía no conoce la derrota ante el conjunto azulcrema desde que llegó al futbol mexicano.

Dos equipos de Europa ya iniciaron gestiones para fichar a Santiago Sandoval, pero no han iniciado negociaciones

Finalmente, Santiago Sandoval continúa llamando la atención de clubes europeos después de su rápido crecimiento con Chivas y sus recientes oportunidades con la Selección Mexicana. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dos equipos del Viejo Continente ya habrían comenzado a realizar gestiones para conocer las condiciones de un posible fichaje, aunque todavía no existen negociaciones formales entre los clubes. Por ahora, el interés representa una nueva señal del potencial que ven desde Europa en el joven futbolista rojiblanco, quien tendrá que continuar demostrando su nivel para convertir estos primeros acercamientos en una oportunidad concreta de salir al futbol europeo.