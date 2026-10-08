Chivas y Atlas se alista de la mejor manera para el Clásico Tapatío por el Apertura 2026. En la previa, Hernán Crespo advierte al Guadalajara.

El próximo sábado Chivas volverá a tener acción cuando visite a Atlas por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Previo al Clásico Tapatío, Hernán Crespo envió un mensaje a sus jugadores al señalar que la única manera de ganarle al Guadalajara en el Estadio Jalisco es realizar un partido al 100% y en el que ellos impongan toda la intensidad.

El Rebaño Sagrado necesita volver a ganar, ya que no lo hizo, de manera oficial, en los últimos dos partidos. El último fue derrota ante Querétaro, mientras que frente a América empató 2-2 luego de estar arriba en el marcador con dos goles de ventaja.

Por otro lado, el sábado Chivas enfrenta a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. En la previa al duelo más importante de la ciudad, Hernán Crespo señaló la manera de quedarse con la victoria ante los dirigidos por Gabriel Milito.

Hernán Crespo habló previo a Atlas vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Para ganarle a Chivas hay que hacer un partido al 100% y lograr que ellos no estén al 100%. Tenemos que jugar con mucha intensidad, que ellos jueguen bajo presión, que sientan el calor y fervor del público para que la cancha se transforme en una olla donde se sientan incómodos”, expresó el argentino en ESPN.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.