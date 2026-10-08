El exentrenador y campeón con el Guadalajara sabe que hay aspectos a considerar para poder frenar a los Zorros de Hernán Crespo.

El Clásico Tapatío está cada vez más cerca, en donde Chivas y Atlas se jugarán el orgullo de la Perla de Occidente en la cancha del Estadio Jalisco; sin embargo, el exentrenador del Rebaño, Ricardo Ferretti, advirtió a los rojiblancos de las dos principales fortalezas de los Zorros.

La realidad es que los rojinegros han registrado un salto de calidad desde la llegada de Hernán Crespo al banquillo, en donde poco a poco los ha ido instalando entre los puestos de Liguilla al registrar 17 puntos, en donde comienzan a registrar una idea futbolística clara.

Es por eso que el Tuca piensa que el Guadalajara será el ganador de este partido, pero será importante estar atentos a las jugadas en táctica fija que ha sabido aprovechar el Atlas y la fiereza con la que disputan cada jugada.

“Futbolísticamente pienso que Chivas, pero el otro tiene una garra impresionante. Crespo llegó a ponerles el cuchillo en la boca de todos. Una garra, una entrega, una intensidad impresionante (…) Atlas utiliza la táctica fija muy bien. Van con todo, son unos kamikazes. No se tientan el corazón”, explicó el exentrenador del chiverío en Futbol Picante de ESPN.

Chivas, con problemas para armar su alineación

Gabriel Milito tendrá que solventar muchas situaciones para este Clásico Tapatío contra Atlas, en donde no solamente estará lidiando con lesionados, sino que también deberá analizar el estado anímico de los seleccionados que vivieron una frustrante Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

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¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.