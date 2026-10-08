Chivas se enfrentará al Atlas este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, una rivalidad en la que el Guadalajara ha conseguido imponer condiciones especialmente durante los últimos enfrentamientos. Sin embargo, esta vez todo apunta a que será un duelo mucho más equilibrado que los anteriores, sobre todo si se toma en cuenta el rendimiento que ambos equipos han mostrado durante el Apertura 2026.

Comenzando por la Tabla General, el Guadalajara llega actualmente como tercer lugar, mientras que los Zorros ocupan la sexta posición. La diferencia, sin embargo, es mínima: ambos equipos han conseguido cinco victorias en el torneo y solamente hay un punto entre ellos. Chivas registra además tres empates y dos derrotas, mientras que Atlas suma dos igualadas y tres partidos perdidos.

Chivas enfrenta al Atlas en el Estadio Jalisco.

La producción ofensiva también muestra una diferencia muy pequeña entre ambos clubes. El Rebaño Sagrado ha conseguido ser ligeramente más efectivo frente al arco, aunque la distancia es prácticamente mínima. Los dirigidos por Gabriel Milito han marcado 17 goles en el Apertura 2026, mientras que el equipo de Hernán Crespo suma 16, por lo que ninguno de los dos llega con una ventaja considerable en este apartado.

Donde sí existe una diferencia mucho más clara es en la parte defensiva. Chivas solamente ha recibido 10 goles en lo que va del torneo, exactamente uno por partido, mientras que Atlas ha permitido 17. De hecho, la defensa rojinegra es actualmente la peor entre los equipos que se encuentran en zona de Liguilla y una de las más vulnerables de todo el campeonato, pues incluso Santos, que ocupa el decimosexto lugar de la clasificación, ha recibido menos anotaciones.

En cuanto a las predicciones, la plataforma especializada en datos de futbol BeSoccer también coloca al Guadalajara por delante. Chivas tiene un 44.6% de probabilidades de conseguir la victoria, mientras que el empate aparece con 26.9%. Esto deja una probabilidad menor para un triunfo del Atlas y refleja que, pese a lo parejo que ha sido el torneo entre ambos, existe un favorito para el Clásico Tapatío.

Gabriel Milito mostró su respeto por Hernán Crespo, excompañero en la Selección Argentina

La rivalidad entre Chivas y Atlas se quedará dentro de la cancha durante los 90 minutos, pues fuera de ella Gabriel Milito no dudó en reconocer la trayectoria de Hernán Crespo, con quien compartió vestidor en la Selección Argentina. El técnico rojiblanco calificó a Crespo como un gran entrenador y destacó que Atlas se reforzó muy bien, además de reconocer que será un placer volver a enfrentarse con su antiguo compañero, ahora desde los banquillos y en un partido tan importante como el Clásico Tapatío.