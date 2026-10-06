La Selección Mexicana viene de perder ante Estados Unidos por los errores de Raúl Rangel. Sin embargo, el Tala recibió el respaldo de leyenda de América.

La Selección Mexicana volverá a tener acción en esta Fecha FIFA cuando enfrente a Chile en Los Ángeles, California. De cara al partido del Tri, Adrián Chávez, leyenda de América, habló con Diario ESTO para respaldar a Raúl Rangel luego de haber fallado contra Estados Unidos y Colombia.

El Guadalajara ha sido señalado como uno de los principales culpables de la derrota del seleccionado de Rafa Márquez ante los de Mauricio Pochettino porque no marcaron en el ataque, mientras que al momento de defender fueron claramente los culpables de que cayeran los goles. El Tala fue el principal responsable de dos anotaciones, mientras que Diego Campillo entregó el balón al rival y cayó un nuevo gol.

Tras el encuentro contra Estados Unidos, la afición y la prensa especializada cuestionaron a Raúl Rangel como titular en la Selección Mexicana. Sin embargo, Adrián Chávez, exjugador y gloria de América, salió en defensa del portero de Chivas al señalar que a partir de los errores se puede mejorar.

Adrián Chávez respaldó a Raúl Rangel. (Foto: Ramón Romero / ESTO)

“Te tienes que equivocar para poder crecer. (…) Yo no conozco ningún portero que debute joven y no cometa errores”, comentó el guardameta a Diario ESTO. Y agregó: “¿Cuándo Rangel va a pedir esa experiencia y esa fortaleza si no lo dejan crecer en todos los sentidos?”. Por último, Chávez señaló que falta formación de porteros para que le hagan competencia al Tala.

Raúl Rangel falló ante Estados Unidos. (Foto: IMAGO7)

“Tenemos que trabajar para que en el próximo Mundial tengamos porteros de 21, 22 o 23 años que ya le estén pisando los talones a Tala para poder quitarle el puesto en la Selección”, señaló. Y cerró: “La pregunta no es si Rangel se equivocó. La pregunta es si México está dispuesto a dejarlo aprender”.

¿A qué hora se juega México vs. Chile?

La Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes seis de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum a las 20:30 del Centro de México. El partido del Tri se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por las pantallas de Azteca Deportes y Televisa en los canales 7 y 5 respectivamente.