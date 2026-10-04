La Selección Mexicana perdió ante Estados Unidos, pero en Chivas hay preocupación por cómo terminó Luis Romo en el partido.

La Selección Mexicana perdió por goleada ante Estados Unidos y el Guadalajara quedó en medio de las críticas por la performance del equipo de Rafa Márquez. En medio de este contexto, Chivas encendió las alarmas porque Luis Romo fue suplantado en el entretiempo y fue captado con un vendaje especial y hielo en el posterior del muslo izquierdo. ¿Se pierde el Clásico Tapatío ante Atlas?

En el Rebaño Sagrado se sigue de cerca todo lo que sucede con los actuales y exjugadores del conjunto rojiblanco en el Tri de Rafa Márquez. Ayer Raúl Rangel, Diego Campillo, Mateo Chávez, Santiago Sandoval, Romo, Roberto Alvarado y Armando González quedaron expuestos por el partido que realizaron contra los dirigidos por Mauricio Pochettino.

Sin embargo, en Verde Valle surgió preocupación debido a que, mientras Gabriel Milito recupera elementos importantes, el Guadalajara podría perder a un jugador clave. Se trata de Luis Romo, quien ayer ante Estados Unidos fue reemplazado por una molestia en su muslo izquierdo.

Luis Romo terminó con una molestia ante Estados Unidos. (Foto: X / @OmarVV9)

De momento la Selección Mexicana no confirmó que el capitán del Guadalajara haya roto filas por su molestia física. Sin embargo, no sería extraño que no vea acción ante Chile el próximo martes en Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes seis de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum a las 20:30 del Centro de México. El partido del Tri se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por las pantallas de Azteca Deportes y Televisa en el Canal 7 y 5 respectivamente.