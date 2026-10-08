La Comisión de Árbitros pasó por alto un delicado percance que se suscitó en el pasado Clásico Tapatío en donde un seguidor de los Zorros amenazó con atentar contra la vida del silbante.

Gabriel Milito tendrá muchas complicaciones para armar la alineación titular de Chivas para enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío del Apertura 2026 debido a que los seleccionados habrían regresado afectados anímicamente tras la desastrosa Fecha FIFA con la Selección; sin embargo, en el panorama podría haber otro problema y sería con el silbante Marco Antonio Ortiz Nava.

La realidad es que al Guadalajara no le ha ido mal en los últimos 10 antecedentes cuando el Gato es el encargado de impartir justicia, sobre todo cuando se enfrenta a los rojinegros, en donde curiosamente ha dirigido los más recientes dos Clásicos Tapatíos y este fin de semana pitará el tercero.

Sin embargo, debido a que el Atlas no ha podido vencer al Guadalajara en los encuentros más recientes, algunos aficionados de los Zorros han manifestado su descontento con el trabajo arbitral de Marco Ortiz, por lo que al término del partido contra Chivas del Clausura 2026, un aficionado amenazó de muerte al silbante.

Las versiones indican que después del partido, el árbitro salió un momento de su hotel para ir a comprar algo a una tienda de autoservicio que se encontraba afuera de donde se hospedaba, en donde se cruzó con un seguidor de los rojinegros que le habría lanzado amenazas de muerte, por lo que la Federación Mexicana de Futbol decidió cambiar a Ortiz Nava de hotel.

¿Por qué nació el enojo de los aficionados de Atlas contra el Gato Ortiz?

Los aficionados rojinegros se dejaron llevar por el enojo de perder el Clásico Tapatío en el último minuto en la edición del Clausura 2026, en donde consideraron el arbitraje tendencioso en favor del Guadalajara debido a que el Gato sancionó dos penaltis en favor del Rebaño, uno que falló Armando González y el segundo lo acertó Ángel Sepúlveda.

Sin embargo, al recordar a detalle ese partido, en las dos intervenciones del colegiado y en donde dictaminó las penas máximas, la realidad es que al minuto 70 se suscitó una falta sobre Daniel Aguirre dentro del área cuando se sumó a rematar de cabeza en una jugada.

Posteriormente, al minuto 81, Marco Ortiz decretó otra pena máxima para el chiverío después de que Ángel Sepúlveda fue derribado cuando se metía al área con pelota controlada, por lo que ambos penaltis fueron bien sancionados.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.