La Selección Mexicana jugará su último partido de la presente Fecha FIA, en el cual se espera que haya mucha presencia rojiblanca.

La Liga MX se encuentra en pausa debido a la larguísima Fecha FIFA que comenzó en septiembre y que llegará a su final esta semana, pero la Selección Mexicana todavía tiene un partido pendiente antes de que los futbolistas regresen a sus respectivos clubes. Para este encuentro se espera nuevamente la participación de varios jugadores vinculados con Chivas, tanto elementos actuales del Rebaño Sagrado como canteranos que ahora militan en otros equipos.

Para este compromiso, Rafa Márquez buscará conseguir su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que apostaría por un once competitivo ante Chile. Esto abre la posibilidad de que futbolistas como Armando González, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos tengan altas probabilidades de comenzar como titulares o, al menos, contar con una importante cantidad de minutos durante el encuentro.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval pueden tener minutos ante Chile.

Por otro lado, los errores de Diego Campillo y especialmente Raúl Rangel ante Estados Unidos podrían llevarlos al banquillo para este partido. La decisión no necesariamente representaría un castigo para los futbolistas, sino una oportunidad para fomentar la competencia interna y darle minutos al resto de los convocados, pues al tratarse de un amistoso, Rafa Márquez tiene margen para probar diferentes alternativas y observar a todos los jugadores que forman parte de su primera convocatoria.

¿Va por TV Abierta el México vs Chile del 6 de octubre?

La buena noticia para los aficionados es que México vs Chile sí será transmitido por TV Abierta. Televisa y TV Azteca tendrán la transmisión del encuentro, además de sus respectivas plataformas digitales, por lo que los seguidores de Chivas y de la Selección Mexicana podrán disfrutar del partido sin necesidad de contratar un servicio adicional.

Además, cabe recordar que Claro Sports se sumó a las transmisiones de la Selección Mexicana, por lo que aquellos aficionados que se hayan suscrito a su plataforma con la intención de seguir los partidos de Armando González también podrán verlo a él y al resto de los seleccionados mexicanos a través de esta señal.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Chile?

El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Chile se disputará este martes 6 de octubre a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México, en el Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos. Será el último compromiso de esta Fecha FIFA antes de que los futbolistas regresen con sus respectivos clubes. En el caso de los jugadores de Chivas, el siguiente reto será nada menos que el Clásico Tapatío contra Atlas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.